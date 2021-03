Julio Cruz: "Mihajlovic vale Simeone. Sono due condottieri"

L'ex Bologna, Inter e Lazio, Ricardo Julio Cruz, nel corso di un'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, ha parlato con grande stima e affetto del suo ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic: "Grande allenatore e grande persona. Quello che ha fatto e sta facendo a Bologna è straordinario. Sinisa è un guerriero sia in campo che nella vita. Mi ricorda Simeone, entrambi sono dei condottieri, Diego è un altro disposto a fare la guerra per qualsiasi cosa, vuole sempre vincere. Sono simili nel trasmettere la loro fame e aggressività e nel gestire le squadre". Cruz in questo momento si trova in Argentina, dove il figlio Juan Manuel gioca nel Banfield. Il progetto dell'ex Lazio però, sarebbe quello di tornare in Italia entro il prossimo anno, terra che lo ha accolto e che ama. Il desiderio è che il figlio possa giocare in Serie A, quello della figlia invece di studiare alla Bocconi di Milano. Julio intanto gestisce giovani calciatori argentini.