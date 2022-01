Juventus - Napoli, la palla passa alla ASL di Torino: De Laurentiis pronto al ricorso

Il Napoli è a Torino e oggi si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi prima di scendere in campo contro la Juventus. In realtà c'è ancora un grosso punto interrogativo che aleggia sulla partita: tutto è nelle mani della ASL del capoluogo piemontese che ieri ha vietato la trasferta del Torino a Bergamo. Secondo la rassegna stampa di Radiosei c'è anche un altro spettro che aleggia: se la ASL dovesse bloccare uno tra Rrahmani, Lobotka o Zielinski allora De Laurentiis presenterebbe immediatamente un ricorso per non giocare ispirandosi al protocollo Uefa che prevede almeno 13 giocatori disponibili tra cui un portiere. I tre giocatori del Napoli sono stati messi in quarantena dalla ASL Napoli 2, ma secondo le circolari ministeriali l'isolamento non riguarderebbe i contatti lavorativi.