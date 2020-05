Juventus, Rabiot come Higuain: l'ex Psg fa i capricci e non torna a Torino

RASSEGNA STAMPA - Non c'è pace per la Juventus. I calciatori stranieri dei bianconeri sono rientrati scaglionati a Torino e hanno iniziato la quarantena. I piemontesi si stanno allenando singolarmente fatta eccezione per tutti quelli che si trovavano all'estero. Pjanic ha già finito le due settimane di domicilio, mentre gli altri sono a metà strada. Grandi assenti, però, sono Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot. I due ancora non sono tornati alla Continassa e per loro non è scattata la quarantena. Se l'argentino è in patria dalla madre malata, diverso è il discorso per il francese. Il centrocampista, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, si trova in Costa Azzurra a 300km dal quartier generale bianconero. L'ex Psg aspetta una chiamata ufficiale per rientrare, un capriccio in piena regola come quelli che lo hanno reso famoso in Francia. Questo non fa che inclinare un rapporto già precario con le voci di addio a fine stagione sempre più importanti. La Premier League, e in particolare l'Everton, preme per portarlo in Inghilterra. Visto come si sta comportanto, la Juventus potrebbe presto accontentarlo.