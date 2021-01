L'ex Lazio Veron e il progetto di interscambio tecnico: accordo con una squadra italiana

In questi giorni è stato rinforzato un importante rapporto di collaborazione tra due mondi differenti. Juan Sebastian Veron, ex centrocampista della Lazio e attuale presidente dell'Estudiantes, ha stretto un patto con Domenico Serafino, patron della Sambenedettese, squadra che milita in Serie C. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club di Veron, uno dei più titolati in Argentina, collaborerà con questa realtà italiana per realizzare un progetto tecnico internazionale di interscambio tra due realtà calcistiche completamente diverse. Un progetto ambizioso e importante che consentirà di valorizzare i settori giovanili e di migliorare le tecniche di allenamento di entrambe le squadre.

