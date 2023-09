Lazio a tutto gas con Pellegrini, Guendouzi e Isaksen: come cambia Sarri

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. La Lazio in settimana riprenderà la preparazione per la gara contro la Juve di sabato prossimo alle 15:00. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questa stagione, Sarri vuole adottare una formula diversa rispetto al passato per rendere il gioco della squadra più incisivo. Per dare il via a questo cambiamento è necessario dare fiducia ai nuovi acquisti e rendere la squadra più verticale. In particolare saranno fondamentali Luca Pellegrini, Matteo Guendouzi e Gustav Isaksen. Questi tre giocatori possono imprimere al gioco dinamismo e velocità e dare sfogo alla manovra offensiva.

La vittoria contro il Napoli ha dato ai ragazzi di Sarri la consapevolezza di essere pericolosa quando si apre il campo e si può dare sviluppo al gioco negli spazi che si vengono a creare. Questo permette di alzare il ritmo e rende le trame di gioco molto proficue. Questo approccio verticale può rendersi utile a gara in corso, quando cominciano a mancare le energie e Sarri può inserire le sue frecce spacca partita. Le frecce sono: Pellegrini in difesa, Guendouzi a centrocampo e Isaksen nel tridente offensivo. Questi tre giocatori permettono di dare profondità alla manovra. Pellegrini, dopo i sei mesi di rodaggio dell'anno scorso, è tornato alla Lazio più pronto e subito a disposizione di Sarri per dargli un opzione in più nel suo gioco. Una delle peculiarità del terzino romano sono i suo cross con il suo mancino. Anche nella prossima gara contro al Juve avrà la sua chance, da capire se dal 1' minuto o a partita in corso.

Nuovi arrivi. A Torino Guendouzi potrebbe partire dal primo minuto, ma l'ultima parola spetterà a Sarri. Il francese sa assimilando in questi giorni di pausa i dettami del tecnico per velocizzare il suo inserimento. Kamada è impegnato fino a martedì con la nazionale nipponica e per questa ragione potrebbe preferirgli il francese. L'ingresso a Napoli è stato incredibile. Un gol e un assist entrambi annullati dal var per questione di centimetri. Ha dato alla mediana velocità e dinamismo. Il terzo giocatore è Isaksen. La rapidità è una delle peculiarità dell'esterno danese. Al momento ha collezionato 60 minuti totali nelle partite ufficiali. Sta completando il suo inserimento, ma può essere una carta da giocarsi a gara in corsa per sfruttare i suoi guizzi nell'area di rigore avversaria.

