Lazio, adesso torna sul podio: tutti i numeri biancocelesti

RASSEGNA STAMPA - Un inizio stagione stellare quello della Lazio, che ormai inizio stagione forse non lo è più. Lazio - Cagliari è la decima gara di campionato per i biancocelesti, giovedì con il Porto sarà la quarta di Europa League. La squadra di Baroni è ormai una realtà consolidata e adesso, come riporta la Gazzetta dello Sport, è chiamata a rispondere ai successi colti ieri da Atalanta e Fiorentina per restare sul podio. La parola Champions è ancora un tabù a Roma, ma con i numeri che sta facendo è dura non sperarci. La Lazio fino ad ora ha siglato 31 gol stagionali (22 in Serie A), con una media di 2,38 a partita (2,20 per la Serie A). Un netto miglioramento in fase offensiva, soprattutto considerando la fatica in zona gol della scorsa stagione. 9 sono le vittorie stagionali (6 in A), 7 delle quali sono state raggiunte nelle ultime 8. La gara con la Juventus pesa, ma la prestazione e le polemiche arbitrali danno un contesto migliore a una sconfitta utile nel percorso. Ora la Lazio non vuole fermarsi, il podio è a un passo.