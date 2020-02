Lazio, al Tardini con prudenza: in trasferta la porta è (quasi) sempre violata

6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte: questo è il bilancio della Lazio in trasferta. Che ha totalizzato 20 punti totali, su 30 a disposizione. Niente male, se non fosse che i biancocelesti hanno bisogno quasi sempre di almeno due gol per vincere in trasferta. L'unico clean sheet stagionale infatti, risale al 3-0 di Marassi contro la Sampdoria. Dopo di che la squadra di Inzaghi ha sempre subito almeno un gol nelle 9 gare successive in trasferta. Una costante che - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - si è riproposta anche nelle Coppe (Cluj, Celtic, Rennes e Napoli), compresa la Supercoppa contro la Juventus. Adesso è arrivato il momento di sfatare anche questo tabù: domani a Parma servirà una difesa di ferro.

Lazio - Inter, Olimpico verso il sold-out

Parma - Lazio, esodo biancoceleste

TORNA ALLA HOMEPAGE