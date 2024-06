Lazio, al via i primi sopralluoghi ad Auronzo: si allunga il ritiro?

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio potrebbe decidere di modificare le date del ritiro di Auronzo. Il club biancoceleste si sta muovendo per andare a valutare le strutture che ospiteranno Immobile e compagni anche quest'estate dal 11 al 21 luglio, ma per quanto concerne il periodo potrebbero esserci novità.

Come riporta il Corriere dello Sport, il team manager Stefan Derkum nei giorni scorsi è partito per Auronzo di Cadore per un visita di valutazione e per capire il lavoro svolto dal comune sulle Dolomiti, dopo il rinnovo ratificato con la Media Sport Event per il ritiro della squadra biancoceleste. Auronzo ormai è diventata la seconda casa della Lazio: i lavori sotto le Tre Cime di Lavaredo procedono spediti e si sta preparando il terreno di gioco ideale così come accaduto negli ultimi 17 anni.

Per Baroni sarà il primo ritiro ad Auronzo alla guida della Lazio. Il tecnico ex Verona potrebbe valutare di estendere il periodo - eventualità possibile dopo che l'Hotel di Auronzo è stato acquistato all'asta e non rappresenta più un problema. Le date del ritiro era state fissate da Tudor, che non era favorevole a svolgere gli allenamenti a porte aperte. Baroni si troverà già tre amichevoli fissate quella classica contro l'Auronzo, poi con Trapani e Triestina rispettivamente il 14, il 18 e il 21 luglio.

