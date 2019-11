Lazio, almeno due gol a partita da 7 gare fila: il nuovo record dopo 83 anni

È dal 29 settembre (Lazio - Genoa 4-0) che la Lazio segna almeno 2 gol a partita: per un totale di 21 reti. Bologna, Atalanta, Fiorentina, Torino, Milan e Lecce: sono tutte squadre a cui i biancocelesti sono riusciti a fare più di un gol. Ben 7 partite di fila. Soltanto nella stagione 1936-37 la formazione biancoceleste andò avanti con questo ritmo per otto partite consecutive: era la Lazio di Piola, allenata da Yozsef Viola.

Inzaghi oggi cerca la quinta vittoria di fila in campionato: una vittoria che - con due gol - permetterebbe di eguagliare il record della 1936. Oggi c'è Immobile: il Piola moderno, che proprio ieri ha dichiarato: "Il gol per me è vita, è ossigeno". E allora perché non puntare il record di Piola? D'Altronde in questo periodo abbattere record è uno dei vizi preferiti di Immobile e della Lazio.

