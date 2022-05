Lazio, anche Seedorf deluso dai biancocelesti: "Pensavo che..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'ex calciatore di Milan ed Inter Clarence Seedorf si è lasciato andare ad una serie di considerazioni inerenti le principali tematiche di questo finale di stagione. Non poteva mancare una battuta sulla lotta scudetto che vede coinvolte le squadre in cui ha militato. Come riportato nella rassegna di Radiosei a suo modo di vedere l’Inter era indicata come la maggior accreditata alla conquista del titolo. Il Milan però è stato capace di colmare il gap e adesso è in vantaggio per vincere lo scudetto dopo tanti anni di astinenza (l’ultima vittoria risale alla stagione 2010/2011). Se da un lato si aspettava le milanesi a questi livelli dall’altro pensava che Napoli e Juventus potessero essere più vicine al treno di testa. Discorso simile per quanto concerne Lazio e Roma su cui si è espresso in questi termini: “Credo che le romane potessero fare più punti in questo campionato”. Dunque, un’ulteriore testimonianza di come la stagione dei biancocelesti sia stata tutt’altro che esaltante.