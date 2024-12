Lazio - Atalanta, il Taty mette nel mirino Lookman: una sfida da bomber

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Big match d'alta classifica quello tra Lazio e Atalanta. La sfida un anno fa è iniziata del segno del Taty Castellanos. è infatti contro la Dea che l'argentino ha esibito la sua prima Taty Mask per il suo primo gol in maglia biancoceleste. Stasera vuole replicare. Era un altro Castellanos quello della sfida dell'8 ottobre 2023: da sostituto di Immobile a perno dell'attacco di Baroni, l'argentino ad oggi, come riporta il Corriere dello Sport, ha già superato i numeri dell'anno scorso, con 9 marcature all'attivo (7 in campionato e 2 in Europa League). Non ci sarà la sfida con Retegui, che è assente, ma con Lookman: il nigeriano è a 9 marcature in campionato e Castellanos ha voglia di scalare la classifica marcatori e continuare a segnare dopo il gol siglato a Lecce.