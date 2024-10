Lazio, Baroni punta la Juve: vuole sfatare il tabù dello Stadium

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il fatto che l'Allianz Stadium raramente abbia regalato gioie alla Lazio è ormai una consapevolezza ben acquisita in casa biancoceleste. Un po' per la forza dell'avversario, un po' perché trasferta storicamente ostica sfidare la Juve in casa propria non è mai stato facile per i capitolini. A rendere ancora meglio l'idea sono i numeri proposti nell'edizione odierna del Tempo che parlano di 7 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 8 partite giocate dalla Lazio in casa bianconera. L'unico punto acquisito, tra l'altro, risale al 2022 nella penultima partita di campionato, quando grazie a una rete di Milinkovic-Savic nel recupero la squadra di Sarri, completò la rimonta (da 2-0 a 2-2), ottenne il quinto posto in classifica e la matematica qualificazione in Europa League. L'ultima vittoria della Lazio all'Allianz Stadium risale addirittura alla stagione 2017/2018, più precisamente al 14 ottobre del 2017, quando con una doppietta di Immobile e con il rigore parato da Strakosha su Dybala nel finale, la squadra di Inzaghi conquistò tre importantissimi punti.