Lazio, Baroni si affida a Castellanos: i suoi gol per blindare il quarto posto

RASSEGNA STAMPA - Occasione ghiotta per la Lazio di Baroni, che contro la Fiorentina ha la possibilità di allungare sulle dirette concorrenti e blindare la zona Champions. Il compito non è così facile: la Viola, anche se in difficoltà, resta una squadra ben costruita e con ottime individualità. Proprio per questo il tecnico biancoceleste sa di dover contare sulla miglior versione della sua rosa.

Spazio allora alla coppia Dia-Castellanos davanti, con il Taty che giovedì ha ritrovato il gol in Europa League e ora vuole tornare a timbrare il cartellino anche in campionato. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'argentino è l'attaccante che tira di più, ma deve migliorare la sua incisività sotto porta.