Lazio, Bernabé parla di Flaminia: "È un'aquila reale. Appartiene ad una razza..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avevamo già vista ad Auronzo di Cadore, ma ora abbiamo più dettagli sulla nuova arrivata in casa Lazio: come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta della piccola Flaminia, un cucciolo di aquila reale di soli due mesi che affiancherà, e non sostituirà, Olympia da questa stagione nei voli pre gara. Di lei ha parlato Juan Bernabé ai microfoni ufficiali: "Segnerà questa nuova generazione della Lazio. Il nome deriva da una delle più grandi legioni romane. È già enorme, conosco i genitori, sarà un'aquila maestosa".

Flaminia avrà ancora bisogno di un po' di addestramento prima di volare e appartiene ad una razza di dimensioni più grandi rispetto a quella di Ollympia. Hanno caratteri estremamente diversi: Olympia infatti è un'aquila gregaria, più abituata a vivere in gruppo e maggiormente socievole e lo ha sottolineato lo stesso falconiere: "Flaminia va gestita con calma. Ha un carattere estremo, vive in un punto immacolato della montagna e non si relaziona con nessuno. L'addestramento non è facile, per il momento sta andando alla perfezione. Nella mia carriera da falconiere è come se fosse un master. Sono state vicine a Formello fin da quando Flaminia era piccolissima. Lei deve crescere ancora tanto, ha un'ottima linea di sangue, i bambini la ameranno. Voglio ringraziare tutti i tifosi, la Lazio è più di una squadra di calcio. Non si può descrivere. Quest'anno ho portato mio figlio in ritiro, gli ho mostrato cos'è la lazialità: una forma di vita, condivisione e onore. Ho voluto dare alla Lazio la più grande e storica tra le aquile".