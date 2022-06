Lazio Calcio a 5: iniziativa a Rebibbia per il diritto allo sport nelle carceri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uff. Stampa ASD Palermo

Iniziativa importante quella portata avanti dall’Atletico Diritti, la S.S. Lazio Calcio a 5 e la Sister Football Team, cioè la Nazionale delle Suore che si sono incontrate in un triangolare presso il carcere femminile di Rebibbia in occasione della giornata “Tutte in Campo”. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei grazie all'Atletico Diritti i detenuti possono praticare attività sportiva, compreso il calcio a 5 femminile. Presente alla giornata anche Umberto Ferrini, consigliere della Divisione Calcio a 5: "Siamo felici di essere qui e che il calcio a 5 possa essere un fattore di inclusione sociale. La nostra porta sarà sempre aperta a questo e altri tipi di iniziative".