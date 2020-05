Lazio, Capello incensa Inzaghi: "Il migliore della sua generazione". E sullo scudetto...

La volata finale di questo campionato di Serie A sarà senz'altro la più straniante che si ricordi, non solo per la Lazio ma per tutte le squadre che, comunque vada, non potranno ricevere l'abbraccio dei propri tifosi negli stadi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Fabio Capello mette in guardia gli allenatori, più che dal virus, dal rischio infortuni dovuto ad uno stop così lungo e dall'assenza del pubblico ai match, fattore che farà emergere solo le personalità forti più che il campione dal punto di vista tecnico, secondo l'ex ct di Inghilterra e Russia. Le cinque sostituzioni previste avvantaggeranno la Juventus solo se Lazio e Inter subiranno diversi infortuni, dice Capello, ma ciò che farà davvero la differenza sarà la tenuta mentale: "La testa a posto ce l'ha soprattutto la Lazio, che ha tenuto a Roma tutti i giocatori. Se è un vantaggio? Assolutamente sì". Non mancano apprezzamenti per la realtà biancoceleste: "Tare i giocatori li sa scegliere meglio degli altri, è il primo punto di forza di questa squadra. L'altro è Inzaghi, bravo perché meno filosofo rispetto agli altri. Mi riferisco agli allenatori quarantenni: Simone è il migliore".

Pubblicato alle 06:30