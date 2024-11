Lazio, Castellanos da urlo: il Taty ha già fatto meglio dell'anno scorso

RASSEGNA STAMPA - Il ruolo centrale all'interno del sistema Lazio gli ha sicuramente fatto bene, perché da quando è cominciata questa stagione il Taty Castellanos sembra aver trovato una convinzione diversa, che ancora non avevamo assaporato l'anno scorso. Il centravanti argentino sta sfruttando al meglio la fiducia incondizionata di Mister Baroni, mettendo in campo grandi prestazioni coronate da gol pesantissimi. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con la doppietta di ieri l'attaccante argentino è salito a quota 5 reti, superando di una lunghezza lo score messo a referto nella passata stagione. Questo dato, insieme al fatto che il Taty è diventato ieri il miglior biancoceleste in questa Serie A, non fa che testimoniare la sua crescita esponenziale, che sembra per giunta non essere ancora arrivata all'apice.