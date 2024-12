Lazio, Castellanos in trasferta è una sentenza: il dato che lo celebra

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vola e ritorna la vittoria dopo la brutta battuta d'arresto contro l'Inter e con il Lecce finisce per 2-1. Tra le note positive della serata c'è sicuramente Taty Castellanos che si è caricato la squadra sulle spalle dopo l'assenza in campionato contro la squadra di Simone Inzaghi. Al Via del Mare infatti, il calciatore è stato un vero demonio per la difesa giallorossa: sponde per i compagni, forte pressing e tagli in profondità, il tutto condito dal penalty trasformato dagli 11 metri che ha aperto le danze del match.

Come riporta il Messaggero, la rete del Taty è la quarta di seguito in trasferta alla 50esima in Serie A. Come ricordiamo infatti, con sette gol e un assist in campionato è arrivato a totalizzare otto partecipazioni al gol, già una in più di quelle della scorsa stagione,o settimo centro in campionato. Sentenza.

Pubblicato il 22/12