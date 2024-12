Lazio, Castellanos da vero leader: classe e grinta al servizio della squadra

RASSEGNA STAMPA - Contro l'Inter si era sentita e non poco la sua mancanza; il Taty Castellanos è un riferimento per i compagni, un leader tecnico e carismatico che sa come prendersi sulle spalle il peso di un'intera squadra. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport è stato l'unico attaccante non sostituito da Baroni e ieri ha trovato il suo settimo centro in campionato. Bello anche l'aneddoto sul calcio di rigore, perché con grande altruismo Mattia Zaccagni gli ha lasciato la possibilità di presentarsi dagli undici metri; un capitano disposto a fare un passo indietro pur di vedere il ritorno al gol del proprio centravanti, che poi ha risposto presente battendo Falcone. Ora le sfide inizieranno a farsi sempre più complesse e mister Baroni si aspetta tanto dal proprio centravanti.