Lazio, che inizio per Fares: la scommessa vinta da Inzaghi

Una delle note positive di questo avvio di stagione è senza dubbio Mohamed Fares. Arrivato quest’estate dopo un lungo corteggiamento dalla Spal tra lo scetticismo generale. Proprio come Lazzari, la Lazio ha pescato da Ferrara per rinforzare le proprie corsie, prima a destra e poi a sinistra. Sembra essere finalmente arrivato l’esterno mancino tanto ricercato dai biancocelesti. Una valida soluzione per la fascia da alternare a Lulic quando smaltirà al 100% l’infortunio. Come riporta la rassegna di Radiosei, Momo ha stupito tutti, si sta ambientando gradualmente alle idee tattiche del mister e sta diventando il padrone della corsia. Su e giù senza mai fermarsi, ancora commettendo qualche errore come è normale che sia. L’impegno c’è, le qualità anche e la voglia di fare è tanta. Dopo l’ottima prestazione con il Dortmund è arrivata la conferma sabato con il Bologna. Partita con pochissime sbavature per Fares che in fase difensiva non sbaglia praticamente niente e trova una giocata fantastica per l’assist a Immobile. Rovesciata no look dentro l’area di rigore che trova Ciro tutto solo in area di rigore, colpo di testa e rete del 2-0. Quando rientrerà il capitano, il tecnico biancoceleste potrà contare su Lazzari, Marusic, Fares e Lulic sulle fasce. In più c’è sempre il jolly Djavan Anderson. Lo ha cercato e voluto Inzaghi, serviva un esterno con le sue caratteristiche. Gamba, forza fisica e sacrificio, Fares si sta prendendo la Lazio.

Pubblicato il 26/10

Lazio, Reina e Hoedt ci sono: nuove alternative per la difesa biancoceleste

Lazio, Immobile e Luis Alberto in gol insieme per la decima volta

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE