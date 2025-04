Lazio, che numeri per Zaccagni: Baroni si affida a lui per la volata finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Siamo alla resa dei conti: la Lazio, dopo alcuni passi falsi imperdonabili, deve ritrovare la brillantezza dei tempi migliori. Gli impegni ravvicinati di campionato ed Europa League impongono agli uomini di Baroni di non abbassare la guardia.

Per risollevarsi sarà fondamentale il contributo di capitan Zaccagni. L'arciere, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sta vivendo un 2025 da vero bomber; infatti con 3 reti e 4 assist, i suoi numeri viaggiano sui livelli di Retegui Lukaku e Kristovic, che di mestiere fanno l'attaccante.

Oltre all'apporto in termini di numeri, Mattia Zaccagni si è preso in mano la Lazio anche dal punto di visto della leadership. Proprio per questo, Baroni sta pensando seriamente di farlo partire titolare in ognuno dei prossimi 4 impegni che attendono la Lazio.