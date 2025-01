Lazio, cinque Primavera a Braga: chi di loro scenderà in campo?

Sono cinque i Primavera aggregati alla prima squadra per la gara di Europa League contro il Braga. In Portogallo, come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono infatti Balde, Zazza, Di Tommaso, Nazzaro e Serra. Solo il fratellino di Keita ha avuto fin qui l'occasione di esordire tra i grandi, proprio nella sfida europea contro la Real Sociedad della scorsa settimana all'Olimpico.

Balde quest'anno è il capocannoniere della formazione Primavera biancoceleste: 7 gol in 18 presenze complessive. Nella gara dell'Olimpico di giovedì scorso in panchina c'era anche Zazza, difensore centrale che invece non ha avuto modo di esordire. Nella squadra allenata da Pirozzi è attualmente il più utilizzato della rosa, con 1.975 minuti complessivi in tutte le competizioni. Di Tommaso è una mezzala mancina già convocato contro Twente e Ludogorets, Nazzaro invece è un regista, mai assente in questo campionato Primavera. Serra è invece nato nel 2006 ed è un esterno-seconda punta, alla sua prima convocazione in prima squadra.