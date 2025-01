Lazio - Como, iniziata la vendita dei biglietti: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'anticipo del venerdì non ferma i tifosi della Lazio. All'Olimpico arriverà il Como per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Sarà una serata assolutamente speciale, quasi interamente dedicata alla festa dei 125 anni del club biancoceleste. Per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sono già stati venduti 3mila biglietti per la gara. La cifra si aggiunge alla solita quota abbonati di 29.036.