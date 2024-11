Lazio, con Castrovilli out Akpa-Akpro aspetta: potrebbe rientrare in rosa?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre Marco Baroni studia le mosse migliori e le scelte da operare in campo per porre in campo la formazione anti-Monza migliore, c'è qualcuno che sicuramente resterà a casa. Gaetano Castrovilli, come ormai noto, è stato sottoposto ad un'operazione e il suo rientro è previsto tra due settimane. Da capire poi se sarà necessario del tempo extra per riaverlo al top. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questo stop non dovrebbe portare allo scambio nella rosa dei 25 con Akpa-Akpro. L'ivoriano però aspetta di capire le necessità future, rimanendo intanto fuori rosa con Basic e Hysaj. La decisione sarà presa durante la sosta. Intanto il centrocampista è già con la testa al mercato invernale, valutando due offerte arrivate. Ma tutto è rimandato.