Lazio, con Tavares si corre sulla fascia: il primato europeo del portoghese

RASSEGNA STAMPA - Quattro assist in quattro partite, nessuno è riuscito a fare meglio di Nuno Tavares nei cinque maggiori campionati Europei. Il portoghese è uno dei giocatori che sta facendo la differenza nella Lazio di Marco Baroni: un treno quasi impossibile da fermare su quella fascia che per anni è stata croce di tutti gli allenatori biancocelesti.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport contro il Torino ha fornito una prestazione eccellente sprintando a 33 chilometri orari e servendo prima un pallone solo da mettere in porta per Guendouzi, poi ha lanciato Isaken per il gol di Dia e sempre da sinistra con Pellegrini è nato il terzo gol di Noslin.

Un acquisto, quello di Nuno Tavares, passato in sordina in estate. Il calciatore era fuori dal progetto dell'Arsenal in cui era tornato dopo la non felice esperienza al Nottingham. Dopo alcune difficoltà iniziali dovute al suo infortunio durante il ritiro è esploso grazie anche ai compagni che lo mettono in condizione di dare il suo meglio sulla fascia che ora sì, è una zona di campo in cui la Lazio può fare male all'avversario.