Lazio, contro la Juve per l'impresa ma in un Olimpico semivuoto

RASSEGNA STAMPA - Non sarà l'Olimpico delle grandi occasioni, nonostante la gara sia di assoluto livello. Nessun sold out per la semifinale di ritorno contro la Juventus che vale il pass per la finale. Tanto influisce il ko per 2-0 all'andata che impone alla squadra di Tudor di compiere un'impresa contro la squadra di Allegri alla quale dovrà fare almeno due gol per provare a rimettere in parità il match.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport saranno a malapena 40.000 le presenze, di cui circa 10.000 saranno tifosi bianconeri. Nella giornata di ieri tanti tifosi hanno provato a caricare l'ambiente esortando a fare il biglietto. Ci sono ancora diverse ore per provare a far salire il numero dei presenti per una gara che può valere una stagione.