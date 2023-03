Lazio, cori antisemiti nel derby: la Procura Federale al lavoro

Fonte: Il Tempo

Derby sentito non solo in campo ma anche sugli spalti. Le due tifoserie hanno colorato la stracittadina con sciarpe e striscioni. A quanto pare però la Curva Nord si sarebbe resa protagonista di alcuni cori antisemiti nei confronti dei sostenitori giallorossi. Episodio che non è sfuggito alla Procura Federale: nei prossimi giorni potrebbero essere presi dei provvedimenti. Il timore da parte della Lazio è che possa essere chiuso il settore più caldo del pubblico biancoceleste proprio in occasione della gara interna contro la Juventus all'Olimpico. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, dal canto suo la società ha sempre condannato tutte le manifestazioni di razzismo, con campagne che hanno riguardato tutto il mondo laziale. L'ultima in ordine di tempo è quella durante la sfida contro l'Empoli: i calciatori della Lazio scesero in campo con una maglia celebrativa in occasione del compleanno e una scritta sul retro per sensibilizzare ancora una volta sulla lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione. Come al solito la frase ripetuta più volte: "We love football, we fight racism".