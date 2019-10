Lazio, Correa è il secondo miglior tiratore in Serie A. Ma che media-gol...

Solitamente, la classifica dei tiratori va di pari passo con la classifica dei marcatori. Ma in Serie A non è così: Joaquin Correa ne è testimone. Il fantasista della Lazio ha calciato 13 volte nello specchio della porta in queste prime sette giornate. Solo Chiesa (Fiorentina) ha tirato più volte in porta (14), ma entrambi sono fermi a un solo gol in campionato. Una media realizzativa ancor più bassa se si contano i tiri totali: 27 dell'argentino con una media di finalizzazione del 3,7%.

Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, con 13 tiri nello specchio, Correa si divide il secondo posto insieme a Ronaldo e Berardi. Solo un tiro in meno (12) lo hanno fatto Immobile, Dzeko, Zapata, Gomez, Muriel e Martinez. Ma tutti hanno segnato più del "Tucu". Che Correa arrivi spesso alla conclusione è un buon segnale, ma c'è l'esigenza di aggiustare la mira. Dopo un precampionato da protagonista, in termini di gol realizzati, l'argentino non vuole più sbagliare e la fiducia della società c'è tutta. Lo testimonia anche l'annuncio del rinnovo pochi giorni dopo il rigore sbagliato a Bologna. Ora però a Correa è richiesta una sola cosa: maggiore precisione sotto porta.

