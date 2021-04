Lazio, Correa rompe il digiuno: il gol all'Olimpico in A mancava da luglio

RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Benevento trascinata dai propri attaccanti. Ciro Immobile e Joaquin Correa sono tornati al gol dopo un periodo di digiuno. Il bomber azzurro ha superato quota 150 in Serie A, mentre l'argentino è tornato a segnare 43 giorni dopo l'ultima volta. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il Tucu non segnava dal match contro la Juventus dello scorso 6 marzo. Correa sale a quota quattro centri, le altre due reti sono arrivate contro Crotone e Atalanta. Ancora più lunga l'astinenza dal gol in campionato all'Olimpico. L'ultima rete sulle rive del Tevere in Serie A il sudamericano l'aveva firmata la passata stagione contro il Brescia, più precisamente il 29 luglio. Meglio è andata in Champions con 3 gol in 8 gare, di cui due tra le mura amiche.