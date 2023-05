Lazio - Cremonese e Giro d'Italia a Roma: città in tilt

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

RASSEGNA STAMPA - Una domenica di passione per i cittadini di Roma che devono fare i conti con due grandi eventi: il Giro d'Italia e Lazio-Cremonese. Domenica 28 maggio, si legge sul sito romamobilita.it «dalle 15,30 ventunesima, e ultima, tappa del Giro d'Italia 2023. Per i ciclisti della corsa rosa arrivo a Roma con traguardo ai Fori Imperiali. La tappa si snoderà tra l'Eur (dove è fissata la partenza, altezza Quadrato della Concordia) e Ostia (con andata e ritorno sulla Colombo) e poi il Centro storico. Sotto il profilo della viabilità, previsti divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio. La Questura ha richiesto per la stazione Colosseo della Metro B la chiusura dell’accesso sul lato dei Fori Imperiali nella giornata di domenica, mentre resterà accessibile da largo Gaetana Agnesi». L'edizione odierna de Il Tempo spiega che le chiusure interesseranno, tra le altre: l’area di San Gregorio e del Colosseo (dalle 4 del mattino), piazza Venezia (dalle 5), viale delle Terme di Caracalla (dalle 6), corso Vittorio (dalle 6,30), alcuni tratti del lungotevere (dalle 9), la Colombo (dalle 13,30). Previste deviazioni per tutti i mezzi solitamente in transito nelle zone interessate. Per quanto riguarda le chiusure al traffico, scatteranno non solo per la gara ma anche per il montaggio e smontaggio delle strutture. Da domani, sabato 27 maggio, saranno chiuse piazza del Popolo-viale Gabriele D’Annunzio, via dei Fori Imperiali. Domenica all'Olimpico ci sarà non solo il match con la Cremonese, ma anche i festeggiamenti per i dieci anni dal 26 maggio 2013. La società ha invitato i tifosi a muoversi con largo anticipo. Un doppio evento che metterà a dura prova i cittadini. I due eventi dunque si andranno a sovrapporre tra migliaia di appassionati delle due ruote che assisteranno alla tappa finale del Giro e gli oltre 60mila tifosi della Lazio che per recarsi nella zona del Foro Italico saranno chiamati a un vero atto di amore per la loro squadra. I tifosi nei giorni scorsi si erano pesantemente lamentati sui social e avevano ironizzato dicendo che sarebbero andati allo stadio volando.

Lazio-Cremonese, a Roma anche il Giro d'Italia: come muoversi nel giorno del decennale