Lazio, da Felipe Anderson a Zaccagni: la situazione rinnovi

RASSEGNA STAMPA- La Lazio in questi giorni si sta allenando per ripartire al meglio alla ripresa del campionato. Ma se Sarri e lo staff tecnico si concentrano sulla prossima gara contro Salernitana, la dirigenza deve affrontare la questione rinnovi. Nella rosa biancoceleste ci sono alcuni giocatori che per motivi diversi attendono un rinnovo: Felipe Anderson, Zaccagni, Romagnoli, Casale e Provedel.

La situazione. I due rinnovi più urgenti sono quelli di Felipe Anderson, in scadenza il prossimo giugno e Zaccagni che vedrà l'accordo scadere nel 2025. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione legata ai due esterni sembra in standby. La pausa per le nazionali poteva essere una buona occasione per sedersi attorno un tavolo e trovare un accordo. La dirigenza biancoceleste dovrà cercare di risolvere queste situazioni contrattuali per permettere ai giocatori di pensare unicamente al campo al fin di non generare possibili alibi. L'esterno brasiliano ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dal 1 febbraio potrebbe firmare per un'altra squadra e per questa ragione è bene che le parti in causa trovino un accordo che soddisfi tutti. L'esterno brasiliano è un punto di forza dello scacchiere biancoceleste ed è bene risolvere al più presto la questione relativa al contratto. La situazione al momento sembra bloccata. La sorella e agente del calciatore Juliana e i dirigenti biancocelesti, come riporta il quotidiano sportivo milanese, si sono incontrati in estate e negli ultimi giorni senza trovare un accordo. Il giocatore chiede un ingaggio da circa 3,5 milioni( adesso ne percepisce 2,2), la Lazio non vorrebbe spingersi oltre i 3. La distanza c'è ma non è incolmabile. Il tempo stringe e la situazione va risolta.

Se la situazione di Felipe Anderson è ferma anche il rinnovo di Mattia Zaccagni non sembra definito. L'esterno ex Verona è in scadenza nel giugno 2025, ma anche in questo caso al momento manca l'accordo tra le parti. Zaccagni chiede un rinnovo da 3 milioni a stagione, adesso ne guadagna circa 2. La Lazio non vorrebbe andare oltre i 2.7 ma la distanza non sembra enorme. Le due parti potrebbero trovare un accordo a metà strada, ma serve incontrarsi e mettere a punto tutti gli aspetti e risolvere la situazione per il bene della Lazio.

Difesa. Se come detto i rinnovi di Felipe Anderson e Zacagni sono in standby, anche i difensori attendono aggiornamenti dalla società. Nel reparto arretrato tre perni fondamentali aspettano il rinnovo si tratta di: Provedel, Casale e Romagnoli. I primi due hanno gli stipendi più bassi tra i titolari mentre Romagnoli percepisce 3 milioni ma per venire alla Lazio ha fatto un sacrificio e si è decurtato l'ingaggio rispetto a quanto prendeva al Milan. Per il difensore di Anzio la richiesta è di 3,5 in linea con il suo status di leader difensivo, mentre Provedel e Casale vorrebbero un aumento, rispetto al milione che percepiscono adesso.

