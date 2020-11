Lazio, dall'emergenza alla rinascita: ecco come Inzaghi ha riacceso la luce

Alti e bassi, come in tutti i percorsi che si rispettino, ma la Lazio ha sempre saputo rialzarsi. Quando la luce sembra spenta, ecco che un uomo, un gol, una giocata la riaccendono. Simone Inzaghi è l'artefice di tutto ciò, della grande cavalcata e della rinascita dopo il momento di down. Con gli artigli e con le unghie, in un momento complicato per le assenze causa Covid e la pressione per il ritorno in Champions, i biancocelesti ne stanno uscendo non solo indenni ma anche ben figurando.

IL LAVORO DI INZAGHI - Il tecnico, al suo 5° anno sulla panchina della Lazio, conosce bene ormai i suoi ragazzi ed è in grado di gestire queste situazioni. Inzaghi è nella testa dei giocatori, sa quali corde toccare per risvegliare in loro l'orgoglio. "Torniamo dentro e battiamo il Torino" ha detto alla squadra nell'intervallo di domenica, stando a quanto riportato dalla rassegna di Radiosei. Una frase tanto semplice quanto decisa, non ama giri di parole lui. Un confronto diretto con la squadra come dopo la sconfitta con la Sampdoria, ripagato dalla prestazione contro il Dortmund. La cura Inzaghi è questa, parole giuste dette al momento giusto, che sfociano poi nelle corse e negli abbracci di fine partita insieme ai suoi ragazzi.