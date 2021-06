Lazio, Daniele Lupo: "Che derby tra Sarri e Mourinho!"

RASSEGNA STAMPA - Daniele Lupo sogna di ripetere la cavalcata di Rio De Janeiro. In coppia con Paolo Nicolai, i due hanno vinto l'argento olimpico e sognano di tornare sul podio anche a Tokyo. La concorrenza è tanta, ma Il Maestro, come è soprannominato dall'esperienza in Brasile, vuole portare un'altra medaglia all'Italia. Il giocatore di beach volley è tifoso della Roma e sulle pagine de Il Messaggero ha commentato gli arrivi di Sarrri e Mourinho sulle panchine biancoceleste e giallorossa. Ecco le sue parole: «Che spettacolo Mou! Non vedo l'ora di vedere la nuova squadra. Lui è un campione, avrà da insegnare molto. E con Sarri alla Lazio avete idea di che derby sarà?».