Lazio, Dele Bashiru in mostra a Rostock: il nigeriano vuole stupire

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- Dele Bashiru continua a lavorare agli ordini di Baroni e vuole dimostrare il suo valore. Nell'ultima amichevole contro l'Hansa Rostock ha fatto ottimi movimenti e ha partecipato al gol di Tchaouna. Il nigeriano ha anche sfiorato il gol con un movimento interessante su cross di Pellegrini. Dele Bashiru, come riporta il Corriere dello Sport, sta confermando le ottime sensazioni del ritiro di Auronzo di Cadore, è un giocatore che ha potenzialità, tanta dinamicità e un profilo su cui ci si può lavorare e si spera possa splendere anche al suo primo anno in Italia. La sua ultima stagione in Turchia è stato di livello, con 9 gol e 6 assist. Numeri che hanno convinto la Lazio a puntare su di lui, superando altri club europei interessati al giocatore.

La Lazio l'ha acquistato per schierarlo come trequartista, ma nelle ultime amichevoli è stato schierato Guendouzi in quella posizione. Ma in futuro potrebbe essere arretrata la posizione del francese e mettere il nigeriano come trequartista per farli coesistere. Secondo lo staff tecnico è un giocatore con grandi potenzialità, fisiche e tecniche. Si attende l'esito del campo. Uno degli aspetti da migliorare è di non giocare con la palla spalle alla porta, ma con lo sguardo rivolto verso la porta avversaria. Insomma viene seguita e monitorata ogni sfumatura per cercare di migliorarlo. La speranza è che Dele Bashiru possa essere la sorpresa della stagione e possa affermarsi anche in Italia.