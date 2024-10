Lazio, Dia come Di Vaio e Veron? Contro l'Empoli può entrare nella storia

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dia si è preso la Lazio. Il suo exploit è stato da subito decisivo, soprattutto in coppia con Castellanos ma non solo. Ad Amburgo, contro la Dinamo Kiev, si è caricato l'attacco sulle spalle. Lo stesso contro la Fiorentina, dove non ha inciso ma si è reso sempre pericoloso. E ora per Baroni è imprescindibile, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

I gol del senegalese hanno aiutato la squadra a elevarsi e a salire in classifica: ne ha segnati tre in tre partite, di cui due in casa (Milan e Verona) e uno in trasferta (Torino). Nell'era dei tre punti solo Veron e Di Vaio sono riusciti a finire nel tabellino dei marcatori per tre volte consecutive in casa nelle prime tre partite giocate. Contro l'Empoli il centravanti ha la grande occasione per eguagliarli e per fare scrivere una pagina di storia.