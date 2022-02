Lazio, dietro Immobile l'unica alternativa è Felipe Anderson

Felipe Anderson scalda i motori, toccherà a lui scendere in campo in caso di forfait definitivo di Ciro Immobile uscito anzitempo dalla gara contro il Milan dopo un brutto scontro con Kalulu. Mister Sarri non ha un vice di ruolo: con la partenza di Muriqi la società ha acquistato Cabral arrivato a Formello non al top della forma. L'ex Sporting Lisbona è stato convocato per due volte ma ancora non ha mai visto il campo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il brasiliano ricoprirà il ruolo di falso nueve con accanto Zaccagni da un lato e Pedro dall'altro. Felipe lo ha già fatto, sempre in assenza del numero 17, contro Genoa e Venezia dove sono arrivate due vittorie.

NUMERI - Serve una scossa: Anderson non segna dalla gara vinta dalla Lazio all'Olimpico contro l'Inter, poi il blocco e solo 4 assist: 2 contro la Salernitana, 1 al Genoa e 1 all’Empoli per un totale di 3 reti e 6 assist, troppo poco per le aspettative. Stesso discorso per Zaccagni falcidiato a inizi stagione da vari infortuni e che adesso è finalmente sbocciato segnando però solo due reti. Chi invece ha portato a casa un buon bottino è Pedro: 7 gol in campionato e uno in Europa League.

GIOVANI - Sarri ha come alternativa anche quella dei baby che però fino ad ora non hanno pienamente convinto: Raul Moro e Luka Romero hanno racimolato poche presenze. Potranno entrare in corso d'opera, a reggere l'attacco dovrà pensarci Felipe Anderson.