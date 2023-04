Lazio, difesa e attacco si completano. Sarri ora si rivede...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli di Sarri non si vedrà mai più: cambiano gli interpreti e cambia anche il modo di fare calcio. E' stato chiaro su questo l'allenatore in conferenza stampa, quando però ha ammesso di rivedersi in questa Lazio, soprattutto per una linea difensiva che ha raggiunto i livelli di Napoli ed Empoli, mai eguagliati al Chelsea e alla Juventus. Sono 16 i clean sheet dei biancocelesti in questa stagione, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, tra i migliori numeri d'Italia e d'Europa. Sarri è riuscito a trovare la compattezza e l'armonia che cercava in una linea difensiva. Una linea difensiva che dall'anno scorso ha cambiato gli elementi compositivi trovando in Romagnoli e Casale (al centro) due interpreti perfetti.

ATTACCO - Se la difesa brilla, in attacco senza Immobile si fatica un po'. Felipe Anderson sta migliorando nel ruolo di falso nueve, ma è inevitabile che ancora non si sia calato in tutto e per tutto nella parte. Nonostante questo i numeri offensivi della Lazio restano importanti e i suoi gol pesanti, anche con in contributo della difesa. Su 42 gol realizzati, infatti, ventuno sono serviti per sbloccare le partite dal risultato di 0-0 e ben 14 di queste volte, si sono rivelati decisivi per la vittoria finale. Un dato che sarà importante anche questo pomeriggio, ore 15.00, contro il Monza. I brianzoli subiscono gol da 5 partite e già all'andata proprio l'unica rete di Luka Romero fu decisiva per sbloccarla e deciderla.