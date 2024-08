Lazio, dinastia Tchaouna: i fratelli di Loum in prova con la Primavera

RASSEGNA STAMPA - Loum Tchaouna è stata una delle note più liete della preparazione estiva della Lazio. Arrivato dalla Salernitana, il francese ha subito stupito tutti in campo grazie alla sua qualità e ai suoi strappi. In particolare proprio ieri sera, contro il Cadice, l'esterno classe 2003 ha cambiato totalmente la partita subentrando dalla panchina.

Però potrebbe non essere l'unico della sua famiglia a indossare i colori biancocelesti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, i suoi due fratelli minori sarebbero attualmente in prova con la Primavera di Sanderra. Si tratta di Franck e di Franky Tchaouna, gemelli del 2005. Hanno entrambi giocato in Francia con le giovanili del Concarneau. Il primo è un attaccante, il secondo un centrocampista. Anche il loro futuro potrebbe essere nella Capitale.