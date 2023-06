Lazio, è l'estate di Mattia Zaccagni: prima la Nazionale e poi il rinnovo di contratto

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Quella che sta per arrivare sarà un'estate magica per Mattia Zaccagni. Si sposerà il prossimo 20 giugno, poco dopo essere tornato dagli impegni con la Nazionale (si, Mancini alla fine lo ha convocato) in Nations League: lo attende la semifinale Italia-Spagna il 15 ed eventualmente le finali per il primo e per il terzo posto domenica 18. Finalmente Zac vestirà l'azzurro, impossibile tenere ancora lontana quella maglia al secondo marcatore italiano più prolifico della Serie A dietro a Immobile. Come ricorda la rassegna di Radiosei, nel giugno 2022 chiese di lasciare il ritiro di Coverciano per motivi fisici, Mancini e Oriali si innervosirono e lo allontanarono dalla Nazionale per diversi mesi. Lunedì 5 giugno Mancini dovrà indicare una lista di soli 23 giocatori e vedremo se sarà ufficialmente tra i nomi designati dal ct. Intanto a Formello si lavorà per prolungare e adeguare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2025. Si parla di un rinnovo fino al 2027 e di un ingaggio ritoccato, ovviamente in eccesso. La trattativa sta per concludersi positivamente, ma c'è una differenza da colmare per chiudere l’accordo e passare alle firme. Intanto l'attaccante si gode qualche cena romantica a Roma con la sua futura sposa.