Lazio e Roma insieme per un nuovo progetto benefico: i dettagli

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nemiche in campo, uniti fuori per una buona causa. Come riporta la rassegna di Radiosei, prende il via il progetto "16 Ottobre" realizzato grazie alla collaborazione di A.S.Roma, Fondazione Lazio e Comunità Ebraica di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio. L'evento primario è diviso in 2 giornate all'Istituto Artemisia Gentileschi di Roma, dove quattro alunni della scuola media ebraica Angelo Sacerdoti hanno raccontato le esperienze dei loro nonni durante la guerra. Nella seconda giornata invece, sono state raccontate alcune vicende di atleti romanisti, ebrei ma non solo. Il progetto ha durata di un anno e continuerà in diverse tappe nelle scuole, durante le quali verranno raccontate le storie di diversi tesserati e dirigenti di Roma e Lazio che hanno subìto gli effetti delle leggi razziali. La tappa finale sarà un viaggio nei luoghi della memoria, al quale parteciperà una rappresentanza di studenti.