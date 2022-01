Lazio-Empoli, la Magia al potere: Luis Alberto torna titolare

RASSEGNA STAMPA - Lasciate spazio alla Magia, Luis Alberto è tornato. Dopo quattro esclusioni di fila, il numero 10 biancoceleste si riprende il posto da titolare come mezzala di sinistra del terzetto di centrocampo di Sarri. Il Comandante lancia di nuovo lo spagnolo autore di prestazioni più che convincenti anche da subentrato. Due assist d'autore contro il Genoa e il super gol contro il Venezia hanno convinto sempre di più il mister dell'importanza del ragazzo nato a San José del Valle che tra guai muscolari e panchina, quest'anno non è riuscito ancor a mostrare sul campo tutte le sue qualità. La Lazio ne riconosce la classe e si affida al suo estro e alla sua fantasia per battere anche la squadra rivelazione di questo campionato guidata da Andreazzoli.