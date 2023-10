Lazio, Expo2030 slitta ancora: ecco quando potrebbe debuttare

RASSEGNA STAMPA - Slitta ancora il debutto del logo di Expo 2030 sulle maglie della Lazio. Dopo le dichiarazioni del presidente Lotito, si pensava che la gara con la Fiorentina fosse quella giusta per sfoggiarte il nuovo logo. Niente da fare però e tutto ancora rimandato. Considerando le parole del patron, difficile vederlo per la trasferta di Bologna e, a questo punto, l'esordio potrebbe slittare ancora. Secondo La Gazzetta dello Sport e La Repubblica l'esordio potrebbe esserci addirittura nel derby del 12 novembre. In mezzo, infatti, la Lazio disputerà solo la gara con il Feyenoord valida per la Champions League. A meno che non si decida di sfoggiarlo in Europa, tutto rischia di essere rimandato alla stracittadina.