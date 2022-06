Lazio, ferie corte per i nazionali. E Acerbi aspetta notizie dal mercato...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non avranno troppo tempo per riposare i giocatori della Lazio impegnati con le proprie nazionali in Nations League. Milinkovic-Savic con la Serbia, Marusic con il Montenegro, Hysaj con l'Albania e Acerbi con l'Italia: come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i quattro biancocelesti che fino al 14 giugno hanno giocato per le rispettive selezioni hanno ricevuto la chiamata del club per i giorni tra il 7 e l'8 luglio, in modo da svolgere le visite mediche e i test atletici di idoneità a Roma prima di raggiungere i compagni ad Auronzo di Cadore. Un totale di quasi tre settimane di ferie a fronte del mese a disposizione degli altri, ma c'è da lavorare sodo e il ritiro è alle porte così come il campionato, che quest'anno comincerà a metà agosto. C'è anche la questione trasferimenti potrebbe cambiare le carte in tavola, specie per Acerbi che avrebbe chiesto alla società una settimana in più di vacanza, in attesa di eventuali notizie di mercato. Federico Pastorello, l’agente, sta lavorando per trovargli una sistemazione, ma ancora non si è mosso nulla di rilevante e il tempo scorre...