Lazio-Flaminio, Lotito ci prova: incontro segreto con Gualtieri

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Lo stadio Flaminio è da sempre il sogno dei tifosi della Lazio, che si augurano di rivedere la squadra biancoceleste nello storico impianto situato nell'omonimo quartiere capitolino. Secondo quanto riportato da "La Repubblica" sembrano esserci delle importanti novità in tal senso con tanto di incontro tra il presidente Lotito e il sindaco di Roma Gualiteri avvenuto in gran segreto lo scorso lunedì.

L'INCONTRO - Il primo cittadino si è mostrato disponibile, ma deve essere la società a presentare il progetto in Campidoglio. Lotito dal canto suo ha già fatto un sopralluogo della struttura ideata dall'architetto Antonio Nervi nel 1960 alla fine del mandato della Raggi. Dunque si tratta della prima volta che il patron laziale si è fatto avanti con la nuova amministrazione. L'idea è quella di dare vita ad una struttura moderna, al passo coi tempi con negozi e museo dedicato in pieno stile inglese. Si tratterebbe di una rivoluzione importante e profonda rispetto ad altri progetti presentati per la riqualificazione dell'impianto. Se ne riparlerà con l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia.

VINCOLI - Al contempo però ci sono dei problemi logistici con cui fare i conti, tra cui quello di non snaturare troppo lo stadio realizzato dalla famiglia Nervi. In questo caso la capienza non andrebbe oltre i 25.000 spettatori. Aggiungere delle gradinate più in alto sarebbe impensabile. Bisogna poi considerare il problema dei parcheggi. In tal senso c'è un già un progetto a servizio dell'Auditorium.