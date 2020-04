Lazio, Formello blindatissimo: si cerca struttura in appoggio per lo staff

Una foresteria cinque stelle ma pur sempre blindatissima. Il centro sportivo di Formello si prepara ad accogliere l'isolamento della Lazio dopo esser stato rimodernato e sanificato per offrire ogni confort a staff e calciatori. Ma attenzione, perché l'alto numero di personale che ruota intorno alla squadra, porterà ad un piano diverso, già in atto, con l'individuazione di una struttura esterna, limitrofa. L'obiettivo è evitare spostamenti incontrollabili a parte del personale, perciò è facile immaginare come alcuni dipendenti verranno sistemati altrove, in una struttura comunque isolata e dedicata al club per uso esclusivo. Lotito attende e non può far altro che badare ai dettagli, con un centro sportivo che ha visto moltiplicarsi gli spogliatoi e i campi, così da assicurare la massima prevenzione richiesta. Lotito spera di ricominciare il 27 aprile, una settimana prima del famoso 4 maggio, aspetta il nuovo dpcm che gli possa fornire l'ok, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Ci saranno delle visite preliminari coordinate anche dalla commissione dei medici, poi allenamenti evitando partitelle. Un lento ma inevitabile ritorno alla normalità, Formello è pronto.