Lazio, gelo tra Lotito e Sarri: a rischio c'è l'Europa e con il Milan...

RASSEGNA STAMPA - Cena di squadra per risollevare l'ambiente e il morale della Lazio. Maurizio Sarri ha portato tutti (staff e giocatori) a un ristorante vicino Formello per ricompattare tutti dopo il confronto (breve) di martedì mattina. Come riportato da Il Messaggero, il gruppo è stremato ma ancora vivo. L'ultima speranza per i biancocelesti è una sorta di nuovo 'patto dei Parioli', che nel 2022 ha svoltato la stagione.

Bisogna risollevarsi in campionato, al di là dei risultati in Champions con il Bayern o in Coppa Italia contro la Juventus. Il rischio è quello di non centrare l'Europa a fine anno: solo cinque volte in 19 stagioni nell'era Lotito la Lazio è rimasta fuori. A Formello, intanto, è sceso il gelo tra il presidente e il tecnico: Fabiani sta facendo da intermediario, soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri del patron che hanno fatto infuriare i tifosi.

La società, continua Il Messaggero, ritiene che i senatori siano i principali responsabili del crollo di quest'anno. Lotito è irritato dalla gestione del tecnico nelle ultime partite, che però non può fare altrimenti visti gli infortuni: nelle ultime cinque partite sono scesi in campo praticamente sempre gli stessi. Sarà importante scongelare anche chi gioca meno (Pellegrini, Kamada, Castellanos) e tornare a una sorta di turnover in vista dei prossimi impegni. Lotito e Fabiani spingono in questo senso per far tornare la vera Lazio.