Lazio, Gigot e non solo: i rinforzi per Baroni dopo la sosta

RASSEGNA STAMPA - Quattro punti nelle prime tre di campionato per la Lazio. Vittoria sul Venezia, sconfitta a Udine e pari all'Olimpico nel big match contro il Milan. Baroni può ritenersi tutto sommato soddisfatto dall'avvio di stagione della sua squadra, ma bisognerà tenere l'asticella sempre alta. Il mister avrà a disposizione due settimane di sosta nazionali per lavorare con i suoi ragazzi, inserire ancora di più i nuovi e limare i difetti visti nelle prime tre uscite.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il mister riabbraccerà Mario Gila e Luca Pellegrini, al rientro dai problemi fisici, e conoscerà sul campo il nuovo acquisto Samuel Gigot che è andato a occupare il posto in rosa lasciato libero da Casale, passato al Bologna. Per quanto riguarda la questione liste a uscire dall'elenco del campionato dovrebbe essere Hysaj. In Europa League, oltre all'albanese, rischia anche Pedro. Domani l'ufficialità.