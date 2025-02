Lazio, giocare bene non basta: impara a vincere contro le big!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si parla di "ultimo step Champions", come lo chiama Baroni, ma si intende "qualche piccola fragilità su cui dobbiamo lavorare e lo faremo". La Lazio deve cominciare a prendere più punti negli scontri diretti con le big o rischia seriamente di rimanere fuori dalla quartina (o cinquina) che accederà alla prossima Champions, nonostante il bel percorso di questa stagione.

Come ricorda il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno vinto solo con Napoli e Bologna, pareggiando con Milan, Atalanta e Napoli (al ritorno) e perdendo due volte con la Fiorentina, oltre che contro Juventus e Inter. In totale, ha raccolto 9 punti su 27 disponibili, lasciandone per strada 18. Non doveva per forza vincerli tutti, ma un bottino più ricco sarebbe stato fondamentale.

L’obiettivo ora è essere più concreti nei big match: non basta giocare bene, bisogna anche vincere. Baroni sperava di avere tutti a disposizione per questa fase decisiva, ma l’infortunio di Castellanos complica di nuovo i piani. Per l'attaccante oggi sono in programma gli esami strumentali, può rischiare fino a un mese di stop.