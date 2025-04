Lazio | Giordano predica fiducia: "Ancora obiettivi concreti da centrare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è uscita ai quarti di finale di Europa League, fatale la lotteria dei rigori. La stagione però ancora non è finita, c'è una Champions League da poter conquistare. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Bruno Giordano predica ottimismo e rilancia con l'obiettivo in campionato: "Bisogna trovare gli stimoli giusti. E nel caso della Lazio non è nemmeno difficile. La squadra ha obiettivi concreti da centrare ancora. La botta è oggettivamente tremenda, non sono però una partita storta, quella dell'andata, e una sfortunata, quella del ritorno, a determinare la stagione". Poi sui rigori, all'ex bomber sembra singolare la scelta di non far tirare i rigori a gente di esperienza come Vecino e Romagnoli, anche se non è dato sapere se non sono stati proprio scelti per batterli o se hanno fatto un passo indietro.

L'ex attaccante della Lazio ha poi insistito sull'obiettivo Europa. La Lazio per lui non può staccare la spina, la Champions è ancora alla portata. C'è concorrenza, ma la Juventus è a 3 punti. Poi su Baroni in discussione Giordano ha le idee chiare: "La squadra ha mostrato picchi molto interessanti. Se si crede nel progetto bisogna anche dare il giusto tempo per lavorare".