Lazio, Guendouzi Show: che prestazione con la maglia della Francia!

RASSEGNA STAMPA - Dopo un inizio di stagione da leader con la Lazio, Guendouzi si sta prendendo anche la nazionale. È entrato al 77', ma anche se il tempo a disposizione era limitato, è riuscito a buttare in rete l'assist di Theo Hernandez. Non solo il gol: infatti, nel finale arriva anche l'assist per Barcola ed è 1-4 contro Israele. Come riporta il Corriere dello Sport, Guendouzi sta vivendo un momento magico. Potrebbe strappare una chance nella formazione titolare per la sfida in trasferta con il Belgio di lunedì sera, dopodiché tornerà a Roma. Trascinatore riconosciuto, ha iniziato il campionato in modo leggero, ma partita dopo partita si è preso il centrocampo della Lazio eguagliando i picchi della scorsa stagione. Un lavoro enorme a centrocampo, servono polmoni doppi per reggere l'urto dell'assetto iper-offensivo, per coprire le spalle ai quattro attaccanti e ai due terzini in proiezione costante. Quello delle ultime settimane è un Guendouzi con pochi difetti e chilometraggio illimitato, ma che ha come obiettivo quello di migliorare il bottino personale, con la Lazio e con la nazionale. Nel frattempo, sembra che il francese ci abbia preso gusto nel vedere la palla in rete. L'auspicio è che continui così.